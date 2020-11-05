В Курганской области число заразившихся Covid-19 впервые приблизилось к 90

В Курганской области побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за сутки 87 инфицированных. Об этом 5 ноября сообщает оперативный штаб региона.

Самая серьезная ситуация сложилась в Кургане, где суточный прирост – плюс 45 вновь заболевших. Остальные случаи зарегистрированы в Звериноголовском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

По выздоровлению за сутки выписаны 51 человек.

С начала пандемии коронавирусом в области заболели 6 тыс 344 человека. В Зауралье по просьбе губернатора Вадима Шумкова прибывают бригады врачей из других регионов, которые будут помогать медикам Курганской области лечить больных коронавирусом.

Курган, Дарья Котова

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