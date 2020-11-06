Курганский губернатор прокомментировал повышение тарифов в регионе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 6 ноября, разместил пост-обращение в социальной сети «ВКонтакте» и сообщил зауральцам о повышении тарифов. До этого региональные власти удерживали рост тарифов на некоторые виды коммунальных услуг.

Как сообщил Вадим Шумков, в Курганской области изменился тариф на электроэнергию. «Долгое время нам удавалось не повышать тариф на электроэнергию, он держался на уровне 3,32 за 1 кВт, несмотря на то, что был ниже установленных ФАС значений для нашего региона. Это также позволило сэкономить средства жителей. Ваши средства, дорогие друзья. Сейчас в связи с ростом цен на газ тариф утвержден в размере 3,43 за 1 кВт. Но и это самый минимальный минимум из возможно допустимого ФАС РФ», – написал Шумков в «ВКонтакте». Добавим, что для сельского населения с 1 ноября тариф составит 2,40 за 1 кВт.

Что касается тарифов на тепло, то они, сообщается в посте губернатора «ВКонтакте», остались на прежнем уровне. «В Кургане и в Шадринском районе они не поменялись. Незначительный рост есть только в Шадринске. В ряде районов тариф даже снизился. Я благодарен за конструктивный подход всем сторонам, участвовавшим в процессе установления тарифов», – написал Шумков.

«Заморозки» тарифов на воду и водоотведение не будет. Напомним, в январе 2020 года было принято беспрецедентное решение: тариф на водоснабжение впервые не вырос, а снизился до 29,50 рублей за кубометр.

Сегодня Шумков признал, что вопрос по воде и канализованию был самым сложным. Глава региона напомнил, что в сети Кургана не было вложений почти 40 лет. Тариф на воду и водоотведение был самым низким в УрФО, что делало невозможным проведение полноценных плановых ремонтов.

«Практически каждый день происходят аварии на сетях, износ которых близок к 100%. За 9 месяцев 2020 года на водопроводе была 381 авария. Вы и сами видите это практически каждый день. Приведение в порядок этих объектов требует огромных затрат. Вопрос этот многократно отодвигался и также становился предметом для провокаций и популизма, но не для поиска продуктивных решений. Настало время браться и за него.



В ноябре 2020 года мы установили тарифы на водоснабжение и водоотведение. Появятся средства для реализации производственных программ. Мы обещали, что чистая вода станет для нас приоритетом и ситуация будет постепенно исправляться с минимально возможным ростом тарифа для населения. Разницу за население будет субсидировать бюджет с использованием дополнительных средств от новых налогоплательщиков», – заявил Шумков.

Курган, Дарья Котова

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