В Курганской области за сутки выявлено более 90 заболевших Covid-19

Рекордная цифра по заболеваемости Covid-19 зафиксирована в Курганской области 6 ноября. Лабораторно подтвержден 91 новый случай коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане за сутки заболели 52 человека. Также инфицированные выявлены в девяти территориях региона: в Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Половинском, Притобольном районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

С начала пандемии коронавирусом в Курганской области заболели 6 тыс 435 человек. В регионе действует режим повышенной готовности. Люди в возрасте от 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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