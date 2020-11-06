Военные врачи рассказали, что не так с курганской медициной

Военные медики, прибывшие в Курганскую область из-за второй волны пандемии Covid-19, заявили, что область хорошо подготовилась к всплеску заболевания. Между тем, руководитель бригады прибывших медиков Алексей Сигидаев утверждает, что есть серьезные вопросы к медработникам как в ковидаряих, так и в поликлиниках. Из уст Сигидаева прозвучало даже слово «саботаж».

Как сообщал «Новый День», в конце октября в Курганскую область прибыла первая бригада военных медиков. Как стало известно «Новому Дню» из собственных источников, в четверг, 5 ноября, руководитель бригады военных медиков Алексей Сигидаев на совещании в правительстве Курганской области сообщил о том, какие выводы он успел сделать.

Доктор Сигидаев подчеркнул, что вопросов и замечаний к комплектации медучреждений Зауралья у него практически нет. Больницы укомплектованы всем необходимым, по некоторым позициям даже лучше, чем другие субъекты РФ. Медучреждениям хватает и медпрепаратов, и техники, и СИЗов.

При этом Сигидаев озвучил на совещании другие свои выводы. Как рассказывают наши инсайдеры, прозвучала критика и в адрес работы ковидариев, и в адрес поликлинического звена. Одно из замечаний было связано со схемами лечения больных коронавирусом: в стационарах и поликлиниках применяются различные схемы, управление не централизовано. Бывает и так, что больные вообще лечатся самостоятельно и усугубляют ситуацию.

Дальше – больше. Сигидаев отметил, что не всегда пациенты стационаров получают своевременный доступ к кислороду. Зафиксированы случаи, когда к системе были подключены более «легкие» пациенты, в то время как другим людям с Covid-19 такая помощь требовалась в экстренном порядке.

«Сигидаев сказал, то местами они сталкивались даже с саботажем со стороны курганских медработников. Их действия откровенно не вписывались в единый «коронавирусный» регламент действий», – рассказал наш собеседник.

Еще один момент касался работы поликлиник Кургана. Маршрутизация пациентов не отработана, люди долго ждут помощи, состояние многих при этом ухудшается. Даже с учетом колоссальной загруженности поликлиник такую ситуацию военные медики назвали недопустимой.

Алексей Сигидаев в телефонном разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сегодня подтвердил информацию, что вопросов по готовности региона у него нет, а вот замечания к самим медикам Зауралья есть. Специалист отказался конкретизировать свои замечания, ссылаясь на то, что это служебная информация. Он лишь отметил, что для медицины Зауралья сформирован пакет замечаний и предложений.

Выводы, сделанные военными, можно назвать неожиданными, учитывая историю их появления в регионе. Еще в октябре в прессе и в социальных сетях обсуждался такой скандал: курганские медики заявили, что они остались без помощи региональной власти, без оснащения и потому не справляются с ситуацией. Издание «URA.Ru», в частности, опубликовало материал, в котором врачи Зауралья анонимно просили помощи у Москвы, настаивали, чтобы в регион незамедлительно командировали бригаду военных медиков. А 20 октября на сайте www.change.org даже была размещена петиция с требованием, чтобы федералы помогли Курганской области в период пандемии. И вот теперь, когда помощь прибыла, курганские медики выслушивают замечания гостей.

В департаменте здравоохранения Курганской области сегодня не стали подробно комментировать замечания и советы прибывших специалистов. В профильном ведомстве лишь добавили, что есть отдельные моменты, которые нужно исправить для улучшения работы. Вместе с тем там подтвердили, что совещания с военными медиками проводятся регулярно и что все комментарии прибывших специалистов тут же принимаются в работу.

«Новый День» сообщал, что в Зауралье прибыли не только военные медики. Также в ковид-госпиталях уже работают бригады из других регионов, в том числе, приехали медработники из соседней Тюменской области. Специалисты прибывают в регион по просьбе губернатора Вадима Шумкова. Глава региона, в условиях резкого ухудшения эпидобстановки, обращался за помощью к правительству РФ. От жителей области поступало и поступает много замечаний в адрес работы медучреждений. Сами курганские медики заявляли о том, что не справляются с нагрузкой, которая увеличилась в разы.

Курган, Дарья Котова

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