В Кургане запланировано массовое отключение газа

В Кургане 9 и 10 ноября прекращается подача газа некоторым потребителям. Как сообщает АО «Газпром газораспределение Курган», будут проводиться работы по замене пункта редуцирования газа.

В понедельник, 9 ноября, с 09:00 часов до 20:00 часов без газоснабжения остаются частные дома в границах улиц Пугачева, Крутикова, Доватора, Мичурина, Чайковского, Декабристов, Ломоносова, Макаренко, Котовского, Крылова и бульвар Мира.

Во вторник, 10 ноября, в такие же часы будет приостановлена подача газа ряду потребителей, в их числе несколько компаний, СНТ и аэропорт «Курган».

В АО «Газпром газораспределение Курган» уточнили, что проведение работ невозможно без приостановления подачи газа потребителям.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.11.20

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