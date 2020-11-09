В Курганской области скончался почетный гражданин, заслуженный ветеринарный врач РСФСР

Почетный гражданин Курганской области, заслуженный ветеринарный врач РСФСР Энвер Салик скончался 8 ноября на 91-ом году жизни.

Жители Зауралья называли его легендой. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе курганского губернатор, глава региона Вадим Шумков и региональное правительство выражают соболезнование семье и близким Энвера Салика.

Энвер Салик много лет проработал в управлении по животноводству и ветеринарии. С 1973 по 1990 годы был секретарем Курганского обкома КПСС по вопросам сельского хозяйства. Он Почетный гражданин Курганской области, обладатель множества наград.

Курган, Дарья Котова

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