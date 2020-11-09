Заболеваемость Covid-19 держится в Курганской области на рекордном уровне

В Курганской области по состоянию на 9 ноября выявлено 93 новых случая коронавируса. Это рекордный показатель для Зауралья, зафиксированный в минувшую субботу. Выше этой цифры суточный прирост в регионе не поднимался. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 6 тыч 711.

Как сообщает оперативный штаб Курганской области, в Кургане за сутки инфицировались 37 человек. Остальные случаи Covid-19 подтверждены в Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Целинном, Щучанском районах, Шумихинском муниципальном округе и в Шадринске.

Из-за резкого ухудшения эпидситуации в регионе, в Зауралья прибывают бригады врачей из других регионов. В том числе, в область прибыл отряд медиков по линии Минобороны РФ.

Курган, Дарья Котова

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