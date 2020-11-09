Чиновники Курганской области соберут 4 миллиона рублей для медиков

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил сотрудникам областного правительства поддержать медработников региона. Объявлен сбор средств для премирования врачей, фельдшеров и медсестёр.

Как сообщили 9 ноября в оперативном штабе региона, сотрудники областного правительства готовы перечислить часть своей заработной платы, чтобы оказать поддержку медикам. К ним присоединились депутаты областной думы Зауралья. Чиновники сообща планируют собрать 4 млн рублей. Эти деньги получат порядка 130 медработников – сотрудников поликлиник, станций «скорой помощи», больниц и инфекционных госпиталей. Фамилии тех, кто получит премию, определят главные врачи.

«На медиках сейчас лежит огромная ответственность и в то же время они работают с колоссальными перегрузками. Мы занимаемся масштабными организационными вопросами – койки, кислород, лаборатории, оборудование, препараты, ремонты, новые автомобили скорой помощи, тесты, маршрутизация, но хотелось бы поблагодарить персонально наших врачей и медсестёр. Мы с коллегами обсудили этот вопрос и приняли решение провести такое мероприятие, – отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков. – Я благодарен всем, кто в этой непростой ситуации помогает нашей системе здравоохранения, нашим докторам. На самом деле в области достаточно много благотворителей – помогают с оснащением больниц, с созданием комфортных условий для медработников, много тех, кто сейчас занимается волонтёрством».

Как сообщал «Новый День», курганские чиновники уже имеют опыт подобных сборов. В первый раз областные чиновники собирали средства на внеочередную помощь инвалидам. Затем они финансировали общественные работы для тех, кто потерял работу в период пандемии COVID-19 и выдачу сельхозживотных.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.11.20

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