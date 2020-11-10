В Курганской области за сутки резко похолодает

В Курганской области к 11 ноября ожидается резкое понижение температуры. В региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают, что в Зауралье похолодает до -12 градусов.

На сайте ведомства сообщается, что 10 ноября в области дневная температура местами колеблется от + 4 градусов до – 1. В ночь с 10 на 11 ноября похолодает до -12. Днем 12 ноября столбик термометра опустится до отметки – 8 градусов.

В большинстве районов области ожидается снег, местами – осадки в виде мокрого снега. Порывы ветра до 10 метров в секунду.

Курган, Дарья Котова

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