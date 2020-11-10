Коронавирус в Зауралье поставил новый рекорд – 94 заболевших за сутки

В Курганской области к 10 ноября лабораторно подтверждено 94 новых случая коронавируса. До этого момента область не переходила за отметку 93 новых случая Covid-19.

Как сообщает 10 ноября оперативный штаб Курганской области, только в Кургане за сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 39 человек. Остальные случаи выявлены в 11-ти территориях Зауралья: в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Притобольном, Целинном районах, Шумихинском и Макушинском муниципальных округах.

С начала пандемии в Зауралье инфицировались 6 тыс 805 человек. За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 125 человек.

Курган, Дарья Котова

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