В Зауралье пьяный водитель устроил ДТП, в котором погиб дорожный рабочий

В Курганской области на территории Притобольного района в ДТП погиб дорожный рабочий 1989 года рождения. Виновником смертельной аварии стал нетрезвый водитель иномарки.

Как сообщает ГИБДД Курганской области, 10 ноября ближе к полуночи 59-летний водитель «Мазды» ехал в сторону села Плотникова. На участке дороги, где проводится ремонт трассы, водитель сначала сбил дорожного рабочего, а потом столкнулся с техникой – катком DYNAPAC.

«Установлено, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка органами предварительного следствия», – сообщили в автоинспекции региона.

Курган, Дарья Котова

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