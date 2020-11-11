В Курганской области коронавирусом за сутки заболели 92 человека

В Курганской области уровень заболеваемости держится примерно на одном уровне. К 11 ноября выявлено 92 новых случая Covid-19.

Как сообщает оперативный штаб Курганской области, в областной столице за сутки инфицировались 45 человек. Остальные случаи выявлены в Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах и Шадринске.

С начала пандемии в Зауралье коронавирусом заболели 6 тыс 897 человек.

Курган, Дарья Котова

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