В Зауралье директор автошколы помогал неопытным водителям купить права

В Курганской области фигурантом уголовного дела стал директор автошколы в Катайском районе. Мужчина за деньги помогал сдавать экзамены в автошколе тем, кто не умеет водить машину и не знает правил дорожного движения. Со взяткодателями следователи также уже работают.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, дело в отношении директора автошколы возбуждено по ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа за совершение незаконных действий). В текущем году педагог получил от учеников порядка 60 тыс рублей. За это он выдавал им фиктивные документы об успешном окончании водительских курсов категории «В».

«Следует отметить, что фиктивными документами ученики воспользоваться в полной мере не смогли по причине отсутствия навыков вождения автомобиля, также необходимых для получения водительских прав. Следственными органами в отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп)», – рассказали в региональном Следкоме. Следователи сейчас выясняют: была ли такая практика сдачи экзаменов поставлена на поток.

Курган, Дарья Котова

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