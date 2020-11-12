В Курганской области суточный прирост по коронавирусу подбирается к сотне

В Курганской области к 12 ноября лабораторно подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордная для Зауралья цифра. Подобных показателей в регионе не было в разгар первой волны пандемии Covid-19.

Как сообщает 12 ноября оперативный штаб Курганской области, более 50% заболевших – это жители Кургана. В областной столице выявлено 57 новых случаев. Суточный прирост также зафиксирован в 14 территориях: в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

За последние дни есть и положительная динамика: увеличилось число тех, кого выписывают из больниц по выздоровлению. За сутки ковидарии покинули 114 пациентов.

С начала пандемии в Зауралье коронавирусом заразились 6 тыс 992 человека.

Курган, Дарья Котова

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