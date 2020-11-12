Губернатор Шумков озвучил планы по ремонту дорог в Кургане в 2021 году

В Кургане в 2021 году продолжится масштабная дорожно-ремонтная кампания. В четверг, 12 ноября, основные улицы, которые нужно отремонтировать в следующем году, перечислил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Заявление глава региона сделал во время очередного объезда областной столицы.

Рейд по Кургану Шумков начал с центральных улиц города. Губернатор отметил, что участок ул. Максима Горького (от ул. Набережной до ул. Томина) давно нуждается в ремонте. И эту часть дороги планируют привести в порядок в 2021 году. Также в планах – ремонт ул. Кирова (на участке от ул. Коли Мяготина до ул. Куйбышева), ул. Ленина (участок от ул. Станционной до ул. Коли Мяготина). Саму улицу Коли Мяготина также решено отремонтировать на участке от Пролетарской до Томина– на ямы и колеи в этом месте проезжей части постоянно жаловались водители. Будет отремонтирована и ул. Карла Маркса (от ул. Пролетарской до ул.Савельева).



«Решено также включить в план работ ремонт улицы Куйбышева в районе Дрожжзавода – от улицы Новой до Половинской. Планируем в 2021 году отремонтировать улицу Сухэ-Батора – от дома №16 до улицы Свердлова. В том же районе в план ремонта включили улицу 1 Мая от Коли Мяготина до Свердлова. В центре Кургана также в план попали ремонты нескольких улиц – Советская от Пролетарской до Кравченко и от Володарского до Красина, а также улица Карла Маркса от Красина до Тобольной», – рассказала глава регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

В план ремонта попадут и участки шоссе Тюнина. В их числе часть магистрали от Гидроузла до поворота на дорогу, ведущую в микрорайон Смолино.

А вблизи шоссе Тюнина планируют отремонтировать отрезок автодороги, которая ведет в микрорайон Смолино (от шоссе Тюнина до разворотного кольца в самом Смолино). Здесь же ест проблемный участок улицы Бурова-Петрова от автодороги на Смолино до улицы Сибирской – эту дорогу также включили в план ремонта.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в других частях города в срочном ремонте нуждаются улицы Котовского (от бульвара Мира до ул. Гагарина). В Рябково решено отремонтировать сразу несколько улиц. Так, на ул. Карбышева будут делать два участка – от ул. Чернореченской до ул. Салавата Юлаева и от ул. Перова до разворотного кольца в микрорайоне Сиреневом. Также в Рябково отремонтируют улицу Перова (от ул. Карбышева до ул. Добролюбова) и саму улицу Добролюбова (от ул.Перова до ул. Салавата Юлаева). Включили в план ремонта проезжую часть от улицы Чернореченской до школы №17.



«Обсудили с коллегами необходимость локального устранения дефектов на улице Пирогова в Рябково и в поселке Затобольный. Съездили в Заозерный микрорайон, здесь в ремонте остро нуждается улица Илизарова. Было много обращений от жителей, мы откликнулись, будем делать хорошую и качественную дорогу», – отметил губернатор Вадим Шумков. Он также пояснил, что дорожная кампания-2021 года будет финансироваться за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и за счет субсидий регионального дорожного фонда.

Курган, Дарья Котова

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