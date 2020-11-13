В Кургане одном участке водопровода произошло шесть аварий

В Кургане на участке водопровода с 6 по 12 ноября произошло шесть аварий. Это отрезок трубы протяженностью 170 метров на ул. Зорге. Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз», ветхие сети как раз планировали заменить, работы были назначены на 13 ноября, но 12 ноября вечером на водоводе произошел очередной – шестой порыв.

«12 ноября в 19-40 здесь произошла новая аварийная ситуация, оставившая потребителей без запаса воды. Учитывая этот факт, руководством компании было принято решение приступить к замене аварийного участка трубы немедленно. Работы будут вестись в круглосуточном режиме», – сообщили в компании «Водный союз».

Жителям будет организован подвоз воды. В пятницу, 13 ноября, цистерна с водой будет стоять до 20 часов по адресу: ул. Зорге, 18.

Курган, Дарья Котова

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