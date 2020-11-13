Правительство Курганской области займет у банков 6,5 миллиардов на рефинансирование госдолга

Правительство Курганской области планирует перекредитоваться, чтобы погасить кабальные кредиты прошлых лет. Как сообщает 13 ноября финуправление региона, область планирует занять 6,5 млрд рублей, чтобы досрочно погасить свыше половины имеющихся коммерческих займов.

По состоянию на 1 октября 2020 года госдолг Курганской области составляет 16 млрд 586 млн рублей. Из этой суммы 11,5 миллиардов – коммерческие кредиты, которые область периодически брала с 2012 года. По ранее привлеченным кредитам ставка составляет от 7,5 процентов до 8 процентов годовых. Это кабальные условия. Чтобы досрочно погасить половину таких кредитов, Зауралье готовится к рефинансированию. Новый заем – порядка 6,5 млн рублей, регион планируют взять под 5,25% процентов годовых. Это позволит существенно сократить расходы на обслуживание госдолга.

«Данная мера, с учетом того, что ранее также были снижены ставки по части кредитов, позволит, по оценкам Финансового управления Курганской области, сократить расходы областного бюджета на обслуживание долговых обязательств более, чем на 85 млн. рублей», – прокомментировали в пресс-службе курганского губернатора.

Аукционы для выбора кредитных организаций, которые перекредитуют Зауралье, будут объявлены в ближайшее время.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.11.20

В Кургане на одном участке водопровода произошло шесть аварий. / Губернатор Шумков озвучил планы по ремонту дорог в Кургане в 2021 году. / Полпред Якушев: «Нас ждет напряженный ноябрь и декабрь». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»