В Курганской области коронавирус резко расширил географию

В Курганской области к 13 ноября коронавирус лабораторно подтвердился у 94 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 7 тыс 86 человек.

В Кургане коронавирусом за сутки заразились 44 человека. Остальные случаи выявлены в 17 территориях: в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске. По данным за вчерашний день, новые случаи Covid-19были выявлены в 15 территориях, включая Курган. По числу заболевших лидирует областная столица.

Как сообщает оперативный штаб Зауралья, по выздоровлению за сутки были выписаны 121 человек.

Курган, Дарья Котова

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