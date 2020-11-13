Оперштаб Курганской области обновил данные по дистанционке для школьников

В Курганской области с 16 ноября в школы после дистанционного обучения возвращаются младшеклассники малокомплектных сельских школ (до 100 учеников) – ученики 1-4 классов. Для всех остальных учеников Зауралья дистант продолжается. Такое решение 13 ноября принял оперативный штаб региона по недопущению распространения коронавируса.

В областном департаменте образования уточнили, что за период дистанционного обучения и каникул резко снизилась заболеваемость среди учащихся и педагогов. Но эпидобстановка в регионе остается сложной, поэтому школы пока не вернутся к обычному формату учебы.

«Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение. Считаю, эта мера поможет не допустить широкого распространения вируса среди юношей девушек и преподавателей. Наши вузы уже применяют формат удаленного обучения», – прокомментировал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье детям до 18 лет пока запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых. «По решению штаба с 16 ноября дети до 18 лет без сопровождения родителей могут направляться в больницу или школу (если в школе очное обучение). В стальных случаях по-прежнему требуется сопровождение взрослых», – напомнили в оперштабе.

Напомним, что на дистанционное обучение со 2 ноября перешли все школы Зауралья. Это было связано с ростом заболеваемости ОРВИ и Covid-19 как среди детей, так и среди учителей.

Курган, Дарья Котова

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