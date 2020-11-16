Жителей Зауралья предупредили о наступлении настоящей зимы: резко похолодает

В Курганской области ожидается похолодание до -24 градусов. Об этом 16 ноября сообщают региональный Центр гидрометеорологии и управление МЧС.
По данным ведомств, в Кургане ночные температуры опустятся до отметки -20 градусов. На территории области сегодня ночью похолодает до -20, местами до -24 градусов. Днем в регионе ожидается до минус 12-14 градусов.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 3-8 метров в секунду.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 16.11.20
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