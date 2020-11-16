В Курганской области Covid-19 ежедневно заражаются более 90 человек

В Курганской области по состоянию на 16 ноября коронавирусом заболели 92 человека. Такая статистика держится с начала ноября. Общее число инфицированных стабильно растет и составляет уже 7 тыс 367 человек.

Курган по-прежнему остается антилидером по суточному приросту: в областной столице зафиксирован 51 новый случай коронавируса. Как сообщает оперативный штаб Курганской области, заболевшие также выявлены в Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Целинном, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске. Напомним, накануне Covid-19 подтвердился в 17-ти территориях Зауралья. За минувшие сутки выздоровели 47 зауральцев.

Для жителей Курганской области в круглосуточном режиме работает горячая линия, где можно получить любую консультацию по коронавирусной инфекции, включая информацию, связанную с медицинским обслуживанием пациентов в поликлиниках. Телефоны горячей линии – 8-3522 -25-03-03 и 8-800-300-4-300.

Курган, Дарья Котова

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