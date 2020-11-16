Авиакомпания «ЮТэйр» в декабре отменила несколько рейсов «Курган-Москва»

Авиакомпания «ЮТэйр в декабре отменит девять ежедневных рейсов Москва-Курган-Москва. Как сообщили в аэропорту Кургана, вечерний рейс № 265 из Москвы (Внуково) в Курган не будет выполняться 1,2, 5, 8,12,15,16 и 19 декабря. Утренний рейс № 266 «Курган-Москва» отменяется 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17 и 20 декабря.

Напомним, из воздушной гавани Кургана самолет АК «ЮТэйр» вылетает в 06:50 часов, из аэропорта Внуково – в 23:25 часов. В ноябре авиаторы также отменили несколько курганских рейсов – 12, 14, 17, 21, 24 и 28 ноября. Соответственно, были отменены и прилеты из Москвы – 13, 15, 18, 22, 25 и 29 ноября.

Напомним, со 2 октября по маршруту Курган-Москва-Курган начал летать лоукостер «Победа». Авиакомпания также выполняет полеты в столичный аэропорт Внуково. Это утренний рейс из Кургана в столицу и вечерний рейс из Москвы в Курган.

Курган, Дарья Котова

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