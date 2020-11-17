Курганцев, тяжело переболевших ковидом, бесплатно отправят в государственный санаторий

Жители Курганской области, кто тяжело переболел коронавирусом, смогут пройти реабилитацию в санатории «Лесники» (актив АО «Курорты Зауралья»). Отделение реабилитации начнет работать во вторник, 17 ноября.

Как сообщили в оперативном штабе Курганской области, на санаторное лечение могут претендовать пациенты, у которых коронавирусная инфекция осложнилась пневмонией. И.о. директора регионального депздрава Елена Островских уточнила, что отделение реабилитации рассчитано на 80 коек. Санаторно-курортное лечение будет для зауральцев бесплатным, но решение о направлении пациента в «Лесники» принимает только лечащий врач.

«Санаторий специализируется на лечении заболеваний бронхо-легочной системы, у специалистов есть опыт работы с такими пациентами, разработанные методики, необходимое оборудование. Для каждого пациента, который будет направлен для медицинской реабилитации после пневмонии, будет составлена индивидуальная программа, подобраны методики. Эти условия и чистый воздух соснового бора, который окружает санаторий, позволят в кратчайшие сроки восстановиться и вернуться к нормальному образу жизни», – отметила Елена Островских. Она также добавила, что затраты на восстановление пациентов будут покрываться из Территориального фонда ОМС.

Санаторий «Лесники» – одна из здравниц региона, входит в состав АО «Курорты Зауралья». Это 100% «дочка» правительства Курганской области. Здравница расположена в реликтовом сосновом бору Кетовского района в 20 км от столицы Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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