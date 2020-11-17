Опять рост: в Зауралье коронавирусом за сутки заразились 94 человека

Оперативный штаб Курганской области сообщает, что на 17 ноября в регионе лабораторно подтверждено 94 новых случая коронавируса. За вчерашний день, напомним, было 92 вновь инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 7 тыс 461.

Данные по суточному приросту Covid-19 в территориях Зауралья изменились. Если явным антилидером традиционно был Курган, то к 17 ноября в областной столице инфицировались 33 человека. Остальные заболевшие выявлены в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

К сегодняшнему дню по выздоровлению выписаны 195 человек. Это почти в 4 раза больше, чем за вчерашний день.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 17.11.20

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