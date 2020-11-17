В Кургане завод запускает производство медицинского кислорода для сovid-пациентов

В Кургане ОАО «Автогенный завод» запускает площадку по производству медицинского кислорода. Предприятие уже получило необходимые лицензии Минпромторга России.

Как сообщил директор курганского филиала Омского автогенного завода Владислав Демидов, сейчас завод принимает на хранение баллоны, которые привозят в регион, после чего передает их медикам. Но предприятие готово быть не посредником, а именно производителем.

«У нас есть все необходимое оборудование, рампа для раскачки медицинского кислорода, бочки. Есть лаборатория, люди уже приняты. Все уже подключено, готово к работе, осталось только нажать кнопку. Без серьезного напряжения мы сможем делать до 500 баллонов медицинского кислорода в день. Это намного больше, чем мы сейчас привозим в Курган из Омска» – отметил Владислав Демидов.

В Курганскую область десятки баллонов с кислородом, необходимых для лечения коронавирусных больных, ежедневно доставляют из Омска. Перебоев и дефицита нет, но область заинтересована в запуске собственного производства. Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев заявил, что региональные власти продолжат работу с федеральными ведомствами, чтобы курганцы начали самостоятельно производить кислород для больниц.

«Потребность в медицинском кислороде увеличивается не только у нас, но и во всем Уральском федеральном округе, по всей стране. Мы оказываем всяческое содействие в ускоренном прохождении всех необходимых процедур. В ближайшее время курганским автогенным заводом будет получено регистрационное удостоверение в Минздраве, тем самым можно будет увеличить объемы поставок как для наших больниц, так и для больниц других регионов. У нас в регионе есть еще одно предприятие, которое сейчас получает разрешительную документацию в Министерстве промышленности и торговли. В федеральных ведомствах нам идут навстречу», – прокомментировал Владимир Ковалев.

Курган, Дарья Котова

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