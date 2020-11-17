«За неделю произошел рост на 20%»: главный санитарный врач Зауралья озвучил статистику по Covid-19

В Курганской области на долю пациентов старше 65 лет приходится 21% заболевших коронавирусом. Число пенсионеров, заразившихся Covid-19, растет. Об этом 17 ноября заявил главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов.

«За прошлую неделю у нас произошел рост практически на 20%. Поэтому я еще раз напоминаю: у нас действует режим обязательной самоизоляции для данной категории граждан. Обращаюсь к нашим бабушкам и дедушкам с просьбой меньше контактировать даже с близкими родственниками, соблюдать масочный режим и не посещать места массового скопления людей, потому что заболевание у пенсионеров протекает более тяжело, чем у молодого поколения», – обратился к зауральцам глава регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.

По статистике, которую привел санитараный врач, в Курганской области за период с 9 по 15 ноября было выявлено 657 новых случаев коронавируса. Рост, если сравнивать с началом ноября, составил 8%. «У 12% пациентов заболевание проходит бессимптомно. У 21% коронавирус осложняется пневмонией. 31% заболевших средней степени тяжести – это на 2% больше, чем за предыдущую неделю», – отметил Хохлов.

Медики настоятельно рекомендуют зауральцам соблюдать меры безопасности. Пожилые граждане должны соблюдать режим самоизоляции. С начала пандемии коронавирусов в регионе заболели 7 тыс 471 человек. Это данные, актуальные к 17 ноября.

Курган, Дарья Котова

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