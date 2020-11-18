Губернатор Шумков попросит госнаграду для курганца, который спас тонущих детей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал наградить мужчину, который спас детей, провалившихся под лед. 16 ноября маленькие мальчик и девочка чуть не утонули в реке Тобол.

Об инциденте зауральцам рассказала дочь мужчины. Она разместила в социальной сети «ВКонтакте» пост. «16 ноября мой папа спас ребятишек из реки Тобол. Это было под Кировским мостом. Девочка и мальчик. Состояние мальчика было тяжелое. Со слов папы, ребенок уже ушел под воду», – написала дочь героя.

Далее она рассказала, что ее отец успел схватить тонущего ребенка. «Мальчик не дышал и был синего цвета. Раздел мальчишку и начал откачивать. Рядом есть шиномонтаж, там и ждали скорую», – продолжила автор поста. Все закончилось благополучно, реанимация приехала через 5 минут, дети живы. Девушка отметила, что очень гордится своим отцом.

Глава региона Вадим Шумков отреагировал на историю. В своем Инстаграм губернатор написал,что имя героя – Андрей Половников. «Работал водителем скорой помощи, человек с большой буквы. Поговорили с ним. Славный мужик. Подадим документы на госнаграду и отметим сами», – пообещал губернатор Шумков.

Реакция на события последовала и от силовиков. В СУ СКР по Курганской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. Следком намерен выяснить обстоятельства, при которых маленькие дети без присмотра взрослых оказались одни на льду.

Курган, Дарья Котова

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