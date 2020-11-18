98 случаев: в Курганской области зафиксирован новый коронавирусный рекорд

В Курганской области 18 ноября лабораторно подтверждено 98 новых случаев коронавируса. С начала пандемии это рекордная для области цифра.

Как сообщает 18 ноября оперативный штаб Курганской области, большинство заболевших – жители районов Зауралья. Тенденция поменялась: ранее самый большой суточный прирост демонстрировал Курган, а сейчас – территории области.

В областной столице к сегодняшнему дню плюс 24 новых случая коронавируса. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Половинском, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и г. Шадринске.

Накануне ситуацию по Covid-19 оценил главный санитарный врач Зауралья Григорий Хохлов. По его оценке, с 9 по 15 ноября было выявлено 657 новых случаев коронавируса. Рост, если сравнивать с началом ноября, составил 8%. Растет число заболевших в возрастной категории 65+. На долю пациентов старше 65 лет приходится 21% заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Курганской области заболели 7 тыс 559 человек.

Курган, Дарья Котова

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