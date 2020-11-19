Курганскую область похвалили на совещании у Путина

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании по коронавирусу у президента Владимира Путина привёл в качестве положительного примера Курганскую область. Речь шла о бесплатной раздаче лекарств амбулаторном больным.

По словам г-на Кузнецова, Курганская область одна из первых заключила контракты на закупку необходимых фармпрепаратов и уже начала их развозить по больным, соблюдая чёткие сроки. Совещание с членами правительства РФ состоялось 18 ноября 2020 года. Расшифровка совещания опубликована на сайте Кремля.

«Хотелось бы отметить первые регионы, которые начали доставку ещё на прошлой неделе, – это Москва, Новосибирская область, Тульская область, Оренбургская, Ивановская, Калининградская, Липецкая и Курганская области, регионы, которые стартовали в самом начале», – сказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. И описал схему, по которой лекарства доставляют на дом.

«На примере Курганской области, в которой доставляются с прошлого понедельника, с 9-го числа. Две трети лекарств людям доставили врачи при приёме и треть – волонтёры. Они разделили, волонтёры доставляли лекарства бесконтактно. Это работает. В итоге получилось, что 100-процентное покрытие, день в день поставлен диагноз, есть комплект бесплатных лекарств. Всего 350 человек они отработали. Очень важно, чтобы этот принцип «день в день» или на следующий день после постановки диагноза работал везде, по всей стране», – указал Михаил Кузнецов.

Президент Владимир Путин в конце совещания попросил коллег изучить опыт Курганской области. «Вот сегодня говорили про Курган, где лекарства получают, что называется, день в день. Почему не распространить эту практику в других регионах? Нужно консультировать коллег, предлагать им оптимальные решения по каждой проблеме», – отметил глава государства.

Напомним, Курганской области из федерального бюджета выделили 31,1 млн рублей на закупку лекарств для тех больных, кто лечится дома, амбулаторно.

Как рассказали агентству «Новый День» в Депздраве Курганской области, по состоянию на 17 ноября 2020 года в медицинские организации доставлены лекарственные препараты на сумму 5,163 млн. рублей (17% от суммы контрактов). По состоянию на 18 ноября 2020 года обеспечено 525 пациентов.

Медикаменты приходят партиями. Есть трудности с закупками некоторых лекарств, связанные с большим спросом, когда у производителей появляются медикаменты, они распределяются между всеми регионами страны.

Руководитель исполкома курганского отделения ОНФ Федор Теребенин уточнил, что сейчас для доставки лекарств на дом пациентам с коронавирусом задействованы 10 волонтёров. Они взаимодействуют с поликлиниками номер 1 и номер 2 в Кургане – приезжают в обед и в течение второй половины дня развозят лекарства по списку.

«Мы готовим также волонтёров в районах, они скоро приступят к работе. Для передвижений используем транспорт автоволонтёров – это либо машины правительства, организаций, либо машины депутатов, партий. С поликлиниками взаимодействие налажено. Если потребуется, готовы увеличить объёмы доставки», – добавил Федор Теребенин.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 18.11.20

98 случаев: в Курганской области зафиксирован новый коронавирусный рекорд. / Бюджет Зауралья впервые оплатит ремонт фасадов многоквартирников в Кургане. / Губернатор Шумков попросит госнаграду для курганца, который спас тонущих детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»