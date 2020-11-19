Курганская область перешагнула психологическую отметку: более 100 заболевших Covid-19

В Курганской области 19 ноября лабораторно подтвержден 101 новый случай коронавируса. Впервые регион перешагнул такую отметку. С начала пандемии число заболевших увеличилось до 7 тыс 660.

За сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 32 жителей Кургана. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

По оценке главного санитарного врача Зауралья Григория Хохлова, в ноября уровень заболеваемости коронавирусом в регионе вырос на 8%.

Курган, Дарья Котова

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