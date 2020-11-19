В Кургане врачи спасают ребенка, который выпал из окна квартиры на пятом этаже

В Кургане в четверг, 19 ноября, из окна квартиры на пятом этаже выпал трехлетний ребенок. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла в многоквартирном доме на ул. Невежина.

Малыша 2017 года рождения увезли в больницу. «В настоящее время ребенок госпитализирован. Следователем проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает региональный Следком.

В паблике «ЧП Курган» социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Ксения уточнила, что из окна выпала трехлетняя девочка. На вопрос курганцев о состоянии ребенка Ксения ответила: «Тежелое состояние... молимся».

Курган, Дарья Котова

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