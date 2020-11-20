Курганская область побила новый рекорд по коронавирусу

В Курганской области к 20 ноября выявлено 103 новых случая коронавируса. Днем ранее область впервые перешагнула психологическую отметку: суточный прирост заболевших превысил 100 человек.

Как сообщает 20 ноября оперативный штаб региона, менее 50% инфицированных (46 человек) – это жители Кургана. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мокроусовском, Половинском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

С начала пандемии коронавирусом в Курганской области заболели 7 тыс 763 человека. С октября уровень заболеваемости Covid-19 начал расти.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.11.20

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