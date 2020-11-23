В Курганской области открывается центр управления регионом: займется обработкой всех жалоб курганцев

В Курганской области в понедельник, 23 ноября, официально открывается Центр управления регионом (ЦУР) Курганской области. Это федеральный проект. И до 1 декабря такие центры заработают в каждом субъекте РФ.

ЦУР Курганской области возглавила уральская журналистка Екатерина Кураева, она работала в ведущих СМИ Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Центры управления регионами создаются по всей стране для оперативного сбора и обработки жалоб и предложений граждан. Будут мониториться все источники поступления жалоб, включая социальные сети. На основании полученной информации формируется тепловая карта проблем региона.

Новая цифровая платформа призвана повысить уровень коммуникации между населением и органами власти. Для этого на базе ЦУР формируется координационный центр, в состав которого помимо сотрудников ЦУР Курганской области войдут действующие представители органов власти, то есть сотрудники ведомств и департаментов Зауралья. Их задача – анализировать тепловую карту, предлагать решения по поступившим жалобам и предложениям. Численность госслужащих в облпарвительстве при этом не увеличивается.

«ЦУР – это не орган власти. Центр нужен для того, чтобы чиновники могли быстрее и эффективнее решать проблемы жителей региона и находиться в постоянном диалоге с зауральцами. Также в задачу ЦУР входит сокращение сроков рассмотрения обращений населения и контроль качества их отработки. За счет оперативных алгоритмов работы некоторые вопросы могут быть решены буквально в считанные дни», – прокомментировала «Новому Дню» руководитель ЦУР Курганской области.

ЦУРы в России создаются по поручению президента Владимира Путина. Финансируется новая структура за счет целевой субсидии из федерального бюджета.

Курган, Дарья Котова

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