Губернатор Шумков продлил налоговые каникулы для предпринимателей

В Курганской области налоговые каникулы для некоторых ИП, выбравших упрощенную и патентную системы налогообложения, будут продлены до 1 января 2024 года. С такой инициативой выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Соответствующий законопроект уже внесен в думу Зауралья.

Как напомнили в пресс-службе Шумкова, действующая для некоторых предпринимателей льгота – нулевая ставка, заканчивается в текущем году. «Ежегодно ею в Курганской области пользуются около 80 бизнесменов. Право платить налоги по нулевой ставке имеют те предприниматели, чья деятельность реализована в сферах: производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Законом определены эти льготные виды деятельности. С 2021 года этот список пополнится деятельностью в сфере информационных технологий», – прокомментировали в областном правительстве.

Еще одна инициатива главы губернатора, которая напрямую коснется жителей Зауралья, связана с корректировкой регионального закона о налоге на имущество организаций. Региональные власти намерены расширить перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. Теперь, помимо торговых и офисных центров и помещений, к кадастровым объектам с 1 января 2021 года будут относиться жилые помещения, гаражи, машиноместа, садовые дома, строения или сооружения на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.11.20

В Курганской области открывается центр управления регионом: займется обработкой всех жалоб курганцев. / Курганская область побила новый рекорд по коронавирусу. / Индивидуальных предпринимателей примут в особую экономическую зону «Курганская». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»