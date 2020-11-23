Под Курганом два человека погибли из-за лося, который вышел на автотрассу

В Курганской области на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло смертельное ДТП из-за лося. Погибли водитель и пассажирка автомобиля Нива Шевроле.

Как сообщает региональное ГИБДД, трагедия произошла на 308 км автодороги. Водитель – 47-летний мужчина, в темное время суток ехал из Кургана в сторону поселка Каргаполье, на дорогу вышел лось. «Автомобиль, потерявший управление, пересек полосу встречного движения, допустил наезд на бетонное ограждение дренажной трубы и опрокинулся в кювет. В результате происшествия мужчина-водитель и его 39-летняя пассажирка, оба жители города Кургана, погибли», – сообщили в автоинспекции.

Пострадавшие скончались на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.11.20

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