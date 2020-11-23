В Зауралье коронавирусом за сутки заболели 104 человека

Курганская область побила свой антирекорд по суточному приросту пациентов, заболевших коронавирусом. К 23 ноября в регионе выявлено 104 новых случая COVID-19. Порог – свыше 100 инфицированных за сутки, область впервые перешагнула 19 ноября.
Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане за сутки коронавирусом инфицировались 33 человека. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерсоком, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щачанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и в городе Шадринске.
Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 тыс 067 человек.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 23.11.20
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