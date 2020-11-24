В Кургане на целый день опять масштабно отключат воду

В Кургане в среду, 25 ноября, почти на 12 часов горожане останутся без воды. С 09:30 до 21:00 часов бригада ресурсоснабжающей компании «Водный союз» будет производить врезку нового участка водопровода на ул.Тельмана.

В компании «Водный союз» предупредили, что без холодного водоснабжения останутся почти 20 домов. Так, на ул. Тельмана в зону отключения попадают дома № 2, 4, 8, 8/2, 10, 12, 12а, 16, а также теплопункт. На пр. Конституции воду отключат по адресам № 64, 64а, 68к1а, 68к1Б, 68к1. Запастись водой также придется жителям домов на ул. Дружбы № 1 и пер .Спартака № 3, 3а, 4.

Коммунальщики подчеркивают, что это запланированные, а не аварийные работы.

Курган, Дарья Котова

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