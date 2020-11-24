В Кургане в заброшенном доме погибли три человека

В Кургане на ул.Гоголя,137 сгорел заброшенный частный жилой дом. На месте пожара были обнаружены тела трех человек. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, пожар произошел вечером 23 ноября. «В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех человек – двух мужчин и женщины», – уточнили в региональном Следкоме. Личность погибших не установлена. Предположительно, погибли люди без определенного места жительства. Вероятнее всего, бомжи использовали заброшенное здание для ночлега.

Уголовное дело возбуждено по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). При этом предварительная версия трагедии – неосторожное обращение с огнем. Следователи сейчас проводят ряд необходимых экспертиз.

Курган, Дарья Котова

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