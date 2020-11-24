В Зауралье коронавирусом ежедневно заболевают более 100 человек

В Курганской области к 24 ноября вновь лабораторно подтверждено более 100 новых случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, COVID-19 за сутки был выявлен у 102 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 8 тыс 169.

Большинство инфицированных – жители территорий Зауралья. Коронавирус зарегистрирован в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах и Шадринске. В областной столице за сутки плюс 35 новых случаев новой инфекции.

По данным за 24 ноября по выздоровлению были выписаны 194 человека.

Курган, Дарья Котова

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