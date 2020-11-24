Бюджет Курганской области на 2021 год депутаты приняли в первом чтении

Бюджет Курганской области на 2021 год во вторник, 24 ноября, в первом чтении был принят региональной думой.

Как сообщал «Новый День», доходы региона в 2021 году предусмотрены в сумме 48,7 млрд рублей, расходы – 51,9 миллиардов. Соответственно, бюджет вновь будет дефицитный, кассовый разрыв составит почти 3,3 млрд рублей.

Прогнозируется, что рост собственных доходов бюджета в 2021 году составит 12,5%. В цифровом выражении – 23,2 млрд рублей.

Расходная часть почти на 60% состоит из социальных обязательств региона. На финансирование социально-культурной сферы в 2021 году планируется направить свыше 31 млрд рублей. На реализацию инвестиционной программы зарезервирована сумма 1,5 млрд рублей.

Наше агентство сообщало, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса выпадающие доходы консолидированного бюджета Курганской области ожидаются на уровне 1,4 млрд рублей.

Госдолг Зауралья за год не увеличился и по-прежнему составляет 16 млрд 586 млн рублей. Из этой суммы 11,5 миллиардов – коммерческие кредиты, которые область периодически брала с 2012 года. Сейчас региональные власти планируют перекредитоваться, чтобы погасить кабальные кредиты прошлых лет. Как ранее сообщали в финуправлении региона, область планирует занять у банков 6,5 млрд рублей, чтобы досрочно погасить свыше половины имеющихся коммерческих займов. Новый заем регион планируют взять под 5,25% процентов годовых. Рефинансирование позволит существенно сократить расходы на обслуживание госдолга.

Курган, Дарья Котова

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