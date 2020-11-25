В Курганской области пожилых людей попросили до конца декабря не выходить из дома

В Курганской области оперативный штаб принял решение до 31 декабря продлить режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Соответствующее изменение уже внесено в «коронавирусное» постановление губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Пожилых людей из-за роста заболеваемости Covid-19 просят максимально себя поберечь.

Покидать свои дома пенсионеры могут в некоторых случаях: если нужно обратиться за медицинской помощью или существует прямая угроза его жизни и здоровью. Если гражданин следует к месту и от места работы (не касается граждан, которые переведены на дистанционный режим работы). Также можно выходить за продуктами в ближайший магазин, до мусорного контейнера или выгулять домашнее животное.

«С 30 ноября школьники младших классов переходят на очный формат обучения. Это косвенно увеличивает риски распространения инфекции. Поэтому очень просим – поберегитесь, если есть возможность, общайтесь с родственниками с помощью видеосвязи», – обратились к курганцам в оперативном штабе.

В заявлении оперштаба также подчеркивается, что режим самоизоляции может не применяться к гражданам, чьё нахождение на работе является критически важным. При этом не имеет значения, в какой организации работает человек. Не применяется он также к медработникам.

Осенью в Курганской области зафиксирован рост распространения Covid-19. Почти ежедневно медики фиксирует более 100 новых случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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