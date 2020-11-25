Курганская область обновила свой антирекорд по COVID-19

В Курганской области за сутки выявлено 105 новых случаев коронавируса. Актуальные данные 25 ноября сообщает оперативный штаб региона. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии COVID-19. До это более 103 заболевших в сутки в регионе не фиксировалось.

По данным оперштаба, в Кургане инфицировались 37 человек. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Целинном, Шадринском, Шатровском районах, Шумихинском м.о и в городе Шадринске.

Накануне оперативный штаб принял решение продлить режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Пенсионеров просят посидеть дома до 31 декабря. Медики напоминают, что с 30 ноября в школы после дистанционного обучения возвращаются младшеклассники. И это косвенно увеличивает риски распространения инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Зауралье заболели 8 тыс 274 человека.

Курган, Дарья Котова

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