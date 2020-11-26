В Кургане под окнами многоэтажки нашли труп мужчины без головы

СУ СКР по Курганской области проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины в жилом массиве Заозерный. Он выпал из окна. Личность погибшего уже установлена.

В социальных сетях со ссылкой на очевидцев сообщают, что мужчина 25 ноября упал на перила и от удара «голова отлетела в сторону». Об этом сообщает группа «Инцидент Курган» в социальной сети ВКонтакте.

В региональном Следкоме «Новому Дню» подтвердили информацию, что по факту гибели гражданина проводится доследственная проверка. Следствие выясняет, с какого этажа и при каких обстоятельствах погибший выпал из окна. От более подробных комментариев в ведомстве пока отказались. Возраст мужчины пока также не уточняется.

Курган, Дарья Котова

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