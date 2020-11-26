Аэропорт Кургана готов расширить сетку полетов: обсуждаются рейсы в Сочи и Крым

Росавиация включила два рейса из Кургана в перечень субсидируемых. Обсуждаются полеты из Кургана в Сочи и Симферополь. Ожидается, что рейсы будут открыты в 2021 году. Росавиация уже подтвердила финансирование двух этих направлений.

Как сообщили в пресс-службе курганского губернатора, заявку на оба южных маршрута в Росавиацию подала авиакомпания «Сибирь». Со своей стороны правительство Курганской области прорабатывает организационные и финансовые вопросы. Предварительно, будет два рейса.

«Эти направления действительно востребованы и важны, они сделают летний отдых на курортах Юга для курганцев более доступным. Правительство Курганской области продолжает планомерную работу по расширению географии и повышению доступности для населения авиарейсов из Кургана», – уточнил глава департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв.

В данный момент из Кургана самолетом можно добраться только в Москву. В аэропорт Внуково несколько раз в неделю летает лоукостер «Победа». В ежедневном режиме выполняются рейсы в столицу авиакомпанией «ЮТэйр», но перевозчик каждый месяц отменяет часть запланированных вылетов.

Курган, Дарья Котова

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