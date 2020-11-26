Курганская область вновь побила свой рекорд по коронавирусу

В Курганской области к 26 ноября лабораторно подтверждено 107 новых случаев коронавируса. Пока это самая рекордная цифра, если оценивать статистику суточного прироста с начала пандемии.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане за сутки 33 инфицированных, остальные случаи выявлены в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Куртамышском, Мишкинском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамыщском районах, Шумихинском м.о и городе Шадринске.

С начала пандемии в Зауралье новой инфекцией заразились 8 тыс 381 человек. По данным за 26 ноября, инфицированных больше, чем тех, кто выписан по выздоровлению. За минувшие сутки коронавирус победили 97 человек.

Курган, Дарья Котова

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