В Кургане монтажник-высотник упал с высоты и погиб

В Кургане упал с высоты 58-летний рабочий, который обшивал панелями административное здание на ул. Стройиндустрии. Мужчину доставили на «скорой» в больницу, но спасти его не удалось.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, курагнец, являясь разнорабочим строительной организации, выполнял работы по монтажу стеновых панелей. Находясь на лесах на высоте нескольких метров, пострадавший оступился и упал вниз.

«В настоящее время в рамках проведения проверки проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили 26 ноября в региональном Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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