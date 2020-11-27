В Зауралье сгорела ферма вместе с коровами

В Каргапольском районе Курганской области ночью 27 ноября спасатели пытались спасти животноводческую ферму, на которой произошел пожар. Как сообщает управление МЧС по Курганской области, сигнал о ЧП поступил в оперативную службу 26 ноября за полчаса до полуночи. Загорелась ферма в селе Тагильское на ул. Октябрьская.

В 00:17 часов пожар был локализован. В 00:39 огнеборцы сообщили о его ликвидации. К тушению огня были привлечены 19 человек и семь единиц техники.

По предварительным данным, в огне погибло около 20 голов крупно-рогатого скота. Среди людей пострадавших нет.

Курган, Дарья Котова

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