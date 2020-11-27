В Курганской области водителей предупредили о снегопаде

В Курганской области из-за прогнозируемого снегопада ГИБДД просит водителей соблюдать максимальную безопасность на дороге.

По данным автоинспекторов, в ближайшие сутки в регионе прогнозируется снегопад, который может ухудшить дорожную обстановку.

«Полицейские рекомендуют выбирать безопасную дистанцию, оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, строго выполнять предписания дорожных знаков, правил стоянки и остановки транспортных средств, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения», – выступили 27 ноября с заявлением в региональном управлении ГИБДД.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.11.20

В Зауралье сгорела ферма вместе с коровами. / В Кургане монтажник-высотник упал с высоты и погиб. / Курганская область вновь побила свой рекорд по коронавирусу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»