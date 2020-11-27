В Курганской области чуть снизился суточный прирост по коронавирусу

В Курганской области к 27 ноября лабораторно подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции. По данным за вчерашний день, напомним, было 107 инфицированных. И это для Зауралья была рекордная цифра.

Как сообщает оперативный штаб региона, в областной столице за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Остальные случаи были выявлены в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Мишкинском, Сафакулевском, Целинном, Шатровском, Щучанском, Юргамыщском районах, Шумихинском м.о и в Шадринске.

Из-за роста заболеваемости и возвращения в школу учеников с 1 по 4 классы, в Зауралье по решению оперативного штаба до конца декабря продлен режим обязательной самоизоляции для пожилых людей – для граждан в возрасте от 65 лет.

С начала пандемии в Зауралье COVID-19 подтверждался у 8 тыс 485 человек.

Курган, Дарья Котова

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