В Кургане 18-летняя девушка на иномарке сбила электроопору и погибла

В Кургане на ул. Пушкина, 25, произошла смертельная авария с участием молодой девушки. На месте ДТП до приезда медиков погибла водитель 2002 года рождения.

Как сообщает ГИБДД по Кургану, ДТП случилось ночью 29 ноября. В 03:30 18-летняя водитель на автомобиле Toyota Crown ехала по ул. Карельцева в сторону ул. 9 Января. Девушка не справилась с управлением и врезалась в электроопору. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте еще до приезда бригады реаниматологов, сообщает автоинспекция Кургана.

Курган, Дарья Котова

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